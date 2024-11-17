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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. نائب محافظ الدقهلية يشهد تسليم أجهزة طبية لمستشفى أجا

تسليم أجهزة طبية
تسليم أجهزة طبية جديدة لمستشفى أجا المركزي
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شهد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، اليوم، تسليم دفعة من الأجهزة الطبية الحديثة إلى مستشفى أجا المركزي بتكلفة 5 ملايين جنيه، بحضور الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة.
وأكد نائب محافظ الدقهلية أن توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية يأتي مساهمة من وزارة البترول في إطار العمل التنموي لدعم وتطوير مستشفى أجا في تقديم أفضل الخدمات للمرضى وتحسين مستوى الرعاية الصحية.
وتفقد نائب محافظ الدقهلية عددا من أقسام المستشفى ومتابعة عمل الأجهزة الطبية والتي تضمن توفير بعض احتياجات المستشفى لرفع مستوى الأداء الطبي لصالح المواطنين.
من جانبه أوضح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة أن تكلفة الأجهزة والمعدات بلغت 5 ملايين جنيه تشمل 3 ماكينات غسيل كلوي، وجهاز مزارع الدم بمستلزماته، تطوير وتجديد وحدة تنقية المياه الخاصة بالغسيل الكلوي، أعمال صيانة ودهانات داخل المستشفى، بالإضافة إلى شراء بعض الأثاثات اللازمة للفريق الطبي وغرف المرضى.

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