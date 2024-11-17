تعرف على سبب تعديل مواعيد "مش روميو وجولييت" بالمسرح القومي

أعلن الدكتور أيمن الشيوي مدير فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، تعديل مواعيد عرض مسرحيته المميزة "مش روميو وجولييت"، وذلك لظروف الصيانة الطارئة والضرورية، وستقام العروض أسبوعيا لمدة أربعة أيام، وهى: الخميس، الجمعة، والسبت من كل أسبوع في التاسعة مساء، بينما يُخصص يوم الأحد لعرض "ماتينيه" في السابعة مساء.

وجاء هذا التعديل نظرًا لأعمال صيانة ضرورية لبعض الأجهزة والمعدات بالمسرح وحتى لا تضطر الإدارة إلى غلق المسرحية التى حققت نجاحا كبيرا واقبالا جماهيريا ضخما، وبمجرد إنتهاء تلك الأعمال تعود المسرحية كما كانت في مواعيدها السابقة.

"مش روميو وجولييت" من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، ومن بطولة الفنانين: على الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، والمطربة أميرة أحمد، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، مايكل سيدهم.

المسرحية من إعداد محمد السوري وعصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، إخراج عصام السيد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومريم العدل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، جرافيك محمد عبدالرازق.