"زواج طاهر" على مسرح جامعة قناة السويس.. عمل فني يناقش قضايا ذوي الهمم

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور سامح عباس، مدير مركز ذوي الهمم بالجامعة، شهد مسرح قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة قناة السويس اليوم الأحد، الموافق 17 نوفمبر، عرضًا مميزًا للمسرحية "زواج طاهر"، التي تناقش قضايا ذوي الهمم وأسرهم ضمن فعاليات اليوم الثاني لمبادرة "تمكين".

ركز العرض المسرحي، المقدم من فرقة "نجوم مصر لذوي الهمم"، على التحديات التي تواجه ذوي الهمم وعائلاتهم، بما في ذلك نظرة المجتمع، ونقص الرعاية والتأهيل التعليمي، إضافة إلى المشكلات الاجتماعية التي تعيق حياتهم اليومية.

كما ألقى الضوء على أهمية دمجهم في المجتمع واستثمار طاقاتهم ومواهبهم.

ومن جانبه ـ أكد الدكتور ناصر مندور أن "زواج طاهر" ليس مجرد عرض فني، بل رسالة مجتمعية تهدف إلى تأكيد أن الإبداع والتميز لا يعترفان بأي قيود، ويعبران عن أهمية دعم وتمكين هذه الفئة الغالية على قلوبنا.

في كلمته، أشاد الدكتور ناصر مندور بالدور البارز للعرض في التعبير عن معاناة ذوي الهمم، مثمنًا جهود فريق العمل وداعمي هذا الحدث. وقال: "إن هذا العمل الرائع لم يكن ليخرج بهذا التميز لولا الجهود المخلصة لكل من ساهم فيه، وأؤكد أن تعاونكم يعكس إيمانكم العميق بقضية نبيلة تمس قلوبنا جميعًا."

من جهته، أكد الدكتور محمد عبد النعيم على أهمية مثل هذه العروض في تعزيز وعي المجتمع بقضايا ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن جامعة قناة السويس تولي اهتماما خاصا لهذه الفئة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية في عام 2021، والتي تشمل تعزيز حقوق ذوي الهمم ودعم مبادرات دمجهم وتمكينهم في جميع المجالات.

شهد العرض المسرحي الدكتور أحمد جاد نائب مدير مركز ذوي الهمم بالجامعة، ونسق للحفل أسرة طلاب من أجل مصر بقيادة الطالب محمد شريف رائد الأسرة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة.

استعرضت المسرحية أهمية المبادرات الوطنية مثل "دمج.. تمكين.. مشاركة"، التي أطلقت في عام 2016، لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يخدم احتياجات ذوي الهمم، وييسر حصولهم على التعليم والخدمات الصحية، فضلاً عن تمكينهم من دخول سوق العمل وتهيئة المباني الحكومية لخدمتهم.

"زواج طاهر" من تأليف أحمد نجم، وإخراج محسن الضعيفي، وبطولة عليا فريد، مصطفى مطر، حبيبة نجم، وإسلام متولي.

وقد تميز العرض بأداء مبدع يعكس الإرادة والإبداع لدى أبطال ذوي الهمم.

اختتمت فعاليات اليوم الثاني لمبادرة "تمكين" بتوجيه الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل الفني المميز، سواء من المسؤولين أو الداعمين، مؤكدين أن هذا النجاح هو نتاج تعاون وجهود مشتركة تعكس الإيمان الراسخ بحقوق ذوي الهمم في التميز والإبداع.