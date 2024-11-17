قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة سائق وتاجر قطع غيار سيارات مُدانين بالاتجار في الهيروين والميثافيتامين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منها.

السجن لسائق وتاجر قطع غيار سيارات للاتجار في المخدرات ببورسعيد



وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 24 يوليو عام 2024 بدائرة قسم الزهور، باتهام كل من: المدعو "ع.ا.م" ويعمل سائق تاكسي ومقيم بالحي الاماراتي، والمدعو "ا.ا.ا" ويعمل تاجر قطع غيار سيارات، ومقيم بالتكاليف منخفض، بإحراز الأول جوهرا مخدرا للميثافيتامين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز الثاني جوهرا مخدرا للهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة الزهور، بانه بضبط المتهمين بإذن من النيابة العامة، وبتفتيش الأول عثر على 23 قطعة بلاستيكية لجوهر الميثافيتامين المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبتفتيش الثاني عثر على 25 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا باحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلتهما، والهاتف المحمول لتسهيل تجارتهما.

وثبت معمليا أن المادة البلورية بداخل القطع المضبوطة لجوهر الميثافيتامين المخدر والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزن 3 جرامات، والمادة داخل اللفافات لجوهر الهيروين المخدر والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وتزن 8 جرامات.



حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منها، وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط، وألزمتهما المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 5438 لسنة 2024 جنح الزهور، والمقيدة برقم 1070 لسنة 2024 كلي بورسعيد.