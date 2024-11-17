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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزناري يخوض التدريبات الجماعية للزمالك

الزنارى
الزنارى
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انتظم مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية تحت إشراف الجهاز، بسبب الإصابة التي تعرض لها وكانت عبارة عن جرح قطعي في الرأس.


وشارك "الزناري" في فقرات المران سواء البدنية والتأهيلية بجانب فقرة تدريبات الكرة بشكل طبيعي.
وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على متابعة اللاعب أثناء أداء التدريبات، ومنحه التعليمات بعدم الالتحام القوي بالرأس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

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