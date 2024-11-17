تدريبات بدنية وتأهيلية للاعبي الزمالك في مران اليوم

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وجرى تقسيم هذه الفقرة إلى جزءين، الأول عبارة عن تدريبات بدنية قوية سواء بالركض بمحيط الملعب أو باستخدام الأدوات المخصصة لذلك.

وتضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيلية بالكرة من خلال التمرير بين اللاعبين في مربعات.

وحرص جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق على قيادة هذه الفقرة ومنح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر، كما قام بإعداد تقرير مفصل عن حالة اللاعبين البدنية لتقديمه للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.