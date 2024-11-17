ads
الأحد 17 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات بدنية وتأهيلية للاعبي الزمالك في مران اليوم

مران الزمالك
مران الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وجرى تقسيم هذه الفقرة إلى جزءين، الأول عبارة عن تدريبات بدنية قوية سواء بالركض بمحيط الملعب أو باستخدام الأدوات المخصصة لذلك.
وتضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيلية بالكرة من خلال التمرير بين اللاعبين في مربعات.
وحرص جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق على قيادة هذه الفقرة ومنح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر، كما قام بإعداد تقرير مفصل عن حالة اللاعبين البدنية لتقديمه للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

تدريبات بدنية مران الزمالك الزمالك الدوري الممتاز المصري