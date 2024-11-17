وزير الشباب يتابع حوكمة قطاع الرياضة

اجتمع وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي، بقطاع الرياضة، لمتابعة سير العمل ومناقشة القضايا والتحديات المتعلقة بحوكمة قطاع الرياضة من مختلف الجوانب المالية والإدارية.

تناول اللقاء مناقشة الخطط العمل المستقبلية وآليات تحسين حوكمة المؤسسات الرياضية، مع التركيز على تفعيل دور التكنولوجيا وتعزيز الرقابة والمساءلة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية ممثلة في الوزارة تهدف إلي تعزيز الشفافية وتطوير الأداء الإداري في هذا القطاع الحيوي.

كما استعرض الوزير التحديات التي تواجه قطاع الرياضة والخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية، بما في ذلك دعم الأندية والاتحادات الرياضية وتطوير البنية التحتية.