جوميز يعقد جلسة خاصة مع عبد الواحد السيد قبل انطلاق مران الزمالك

حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث جوميز مع مدير الكرة بشأن العديد من الأمور الخاصة بالفريق قبل المباراة المقبلة في الدوري، واطمأن المدير الفني من عبد الواحد السيد على الترتيبات المتعلقة بمباراة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.