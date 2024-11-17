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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوميز يعقد جلسة خاصة مع عبد الواحد السيد قبل انطلاق مران الزمالك

جوميز
جوميز
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حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث جوميز مع مدير الكرة بشأن العديد من الأمور الخاصة بالفريق قبل المباراة المقبلة في الدوري، واطمأن المدير الفني من عبد الواحد السيد على الترتيبات المتعلقة بمباراة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

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