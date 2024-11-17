وزير الشباب يهنئ شريف العريان بفوزه بمقعد نائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث

هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث للدورة 2024-2028، بعد حصوله على أعلى نسبة من الأصوات بلغت 73.27%.



جاء ذلك خلال كونجرس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث في نسخته الـ73، الذي عُقد يومي 16 و17 نوفمبر في الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

ومن جانبه، أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الفوز بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث يُعد إنجازاً كبيراً لمصر والرياضة المصرية بشكل عام، ويؤكد على المكانة المتنامية لمصر في الأوساط الرياضية الدولية، ويعكس الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية المصرية مع الدول الأخرى، خاصة في المجال الرياضي.