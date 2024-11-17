بعد التتويج ببطولة ماليزيا للإسكواش.. أمينة عرفي تحصد ثاني ألقابها ببطولات PSA

توجت المصرية الواعدة أمينة عرفي، صاحبت الـ 17 عاماً، بلقب بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش، بعد الفوز على صاحبة الأرض والجمهور المصنفة الأولى للبطولة سيفاسنجارى سوبرامانيام، بنتيجة 3-2.

وجاءت نتيجة الأشواط ، كالتالي:

8-11 ، 11-9 ، 12-10 ، 8-11 ، 11-6 .

ويعتبر هذا التتويج هو الثاني للبطلة المصرية أمينة عرفي وترفع رصيدها في بطولات PSA الكبيرة لبطولتين.