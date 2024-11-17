توجت المصرية الواعدة أمينة عرفي، صاحبت الـ 17 عاماً، بلقب بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش، بعد الفوز على صاحبة الأرض والجمهور المصنفة الأولى للبطولة سيفاسنجارى سوبرامانيام، بنتيجة 3-2.
وجاءت نتيجة الأشواط ، كالتالي:
8-11 ، 11-9 ، 12-10 ، 8-11 ، 11-6 .
ويعتبر هذا التتويج هو الثاني للبطلة المصرية أمينة عرفي وترفع رصيدها في بطولات PSA الكبيرة لبطولتين.
البوابة سبورت
بعد التتويج ببطولة ماليزيا للإسكواش.. أمينة عرفي تحصد ثاني ألقابها ببطولات PSA
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توجت المصرية الواعدة أمينة عرفي، صاحبت الـ 17 عاماً، بلقب بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش، بعد الفوز على صاحبة الأرض والجمهور المصنفة الأولى للبطولة سيفاسنجارى سوبرامانيام، بنتيجة 3-2.
توجت المصرية الواعدة أمينة عرفي، صاحبت الـ 17 عاماً، بلقب بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش، بعد الفوز على صاحبة الأرض والجمهور المصنفة الأولى للبطولة سيفاسنجارى سوبرامانيام، بنتيجة 3-2.