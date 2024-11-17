الصحة: إعادة تشغيل غرف العمليات ووحدة الحروق بمستشفى الجمهورية بالإسكندرية

واصلت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيًا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني والتي استهدفت محافظة الإسكندرية، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى الجمهورية العام، ووحدتي طب أسرة البرج القديم، ومركز صحة الأسرة ببرج العرب الجديدة، وذلك لمراجعة جودة وأمان الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح «عبدالغفار» أنه خلال المرور على مستشفى الجمهورية العام، تفقد الفريق جميع الأقسام، ووُجِد عدد من غرف العمليات الجراحية غير مفعلة منذ فترة طويلة رغم أنها مجهزة بشكل جيد، وبفتحها تبين أنها مكدسة بالفرش غير الطبي، وتم التوصية باتخاذ الإجراءات التصحيحية وسرعة تفعيل الغرف، كما وجه الفريق بتفعيل عمليات الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى لوجود التخصص والقوى البشرية اللازمة، مضيفا أن الفريق لاحظ عدم تفعيل وحدة الحروق بالمستشفى، وتمت التوصية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتشغيل التجريبي لوحدة الحروق خلال 48 ساعة.

وتابع «عبدالغفار» أنه بالمرور على أقسام العنايات، تبين وجود غرف رعاية مركزة للسكتة الدماغية مجهزة بالكامل وغير مستغلة منذ ثلاث أشهر، وتمت التوصية بسرعة تفعيل الخدمة والتواصل مع منظومة «رعايات مصر» لاستقبال المرضى، كما تبين بالمرور تدني مستويات النظافة بالمستشفى وعدم وجود شركة مسئولة عن النظافة، بالإضافة إلى تغيب جميع أفراد الأمن المسئولين عن النوبتجية الصباحية، برغم وجود توقيعات حضور وانصراف لهم بالدفتر، فتم اتخاذ ما يلزم لإحالة الواقع للتحقيق.



وأضاف «عبدالغفار» أنه تم جرد مختلف المخازن بالمستشفى ومتابعة الإجراءات المخزنية ومراجعة الدفاتر ومطابقتها بالنظام الإليكتروني وأذونات الصرف والإضافة، كما تم طلب الفريق بيانا بأرصدة الأدوية الناقصة والراكدة، وكذا بيان بالأجهزة المعطلة والإجراءات المتخذة للإصلاح، وتم التوصية بإعادة تنظيم المخازن لمنع التكدس، كما أكد الفريق ضرورة التشغيل الأمثل لقسم الجراحة العامة، وتوفير التحاليل التي يحتاجها المرضى بالمستشفى لتخفيف العبء عنهم، إلى جانب التوصية بالعمل على زيادة الترددات ببعض الأقسام التي يوجد بها كثافة من القوى البشرية.

وأوضح «عبدالغفار» أنه تم استكمال المرور بتفقد سيرالعمل بوحدة طب أسرة البرج القديم ومركز صحة الأسرة ببرج العرب الجديدة، حيث تم تفقد غرفة الملفات، وغرفة الطوارئ، وعيادة تنظيم الأسرة، وعيادة طب الأسرة، وعيادة الأسنان، والصيدلية، والمعمل، وغرفة المشورة، وغرفة المبادرات، للاطمئنان على كفاءة الخدمات المقدمة وتوافر المستلزمات الطبية، حيث أكد الفريق على ضرورة تفعيل واستكمال جميع الملفات وضرورة ربط الملف العائلي بالخدمات المقدمة بالوحدات وتوعية المواطنين بأهمية فتح الملف العائلي، وحثهم علي فتح الملف وإجراء الفحص الشامل المجاني، لهم ولأسرهم، والتوجيه بتشكيل لجنة ثابتة لمتابعة الملفات يوميا.



وتابع «عبدالغفار» أنه أثناء المرور على غرفة الطوارئ، تم التوجيه بضرورة زيادة أعداد التمريض المدربين مع توفير جهاز ضغط لغرفة الطوارئ، كما تم المرور على عيادة تنظيم الأسرة في وجود طبيبة وممرضة تنظيم أسرة، حيث أكدت المنتفعات المترددات على العيادة، إتاحة جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان.



وأضاف «عبدالغفار» أنه خلال المرور على عيادة طب الأسرة، ومراجعة وجود الأطباء والتمريض المدربين، شدد الفريق على ضرورة تكثيف المرور المفاجئ من فرق الإشراف لمتابعة تواجد جميع العاملين حتى انتهاء مواعيد العمل الرسمية، بينما أثني الفريق على انتظام سير العمل بالمبادرات الرئاسية واهتمام الفرق الطبية بتوعية المترددين بأهمية دور المبادرات، في ما رصد الفريق استياء بعض المترددين من عدم توافر بعض أصناف الأدوية خلال الأيام السابقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير النواقص.

وقال «عبدالغفار» إن الفريق لاحظ تعطل جهاز التعقيم بالمركز الصحي، حيث يتم إرسال الأدوات للتعقيم بالمستشفى، فأوصى بتوفير جهاز أوتوكلاف بالمركز، وضرورة الالتزام بسياسات التعقيم الصحيحة ونشرها بجميع العيادات والغرف بالوحدة، كما تم المرور على عيادة الأسنان، والتأكد من التزام وتواجد الفريق الطبي بالفترة الصباحية والمسائية ولوحظ توافر المستلزمات بالعيادة، حيث أثني الفريق على عيادة الأسنان ومعمل التركيبات بالمركز الصحي نظرا لجودة الخدمة المقدمة.



واستطرد «عبدالغفار» أنه بالمرور على سكن الفرق الطبية، تبين وجود بعض المخالفات، وتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم، مختتما الزيارة بمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه فريق العمل وكيفية العمل على حلها بمساعدة الأطراف المعنية من كافة قطاعات الوزارة، مع التأكيد على ضرورة الاستغلال الأمثل للأجهزة المتوفرة بالوحدة وحوكمة الموارد.



ولفت «عبدالغفار» إلى أن مرور فريق المراجعة الداخلية والحوكمة، ضم (إدارة مكافحة العدوى - قطاع العلاجي - قطاع الوقائي- إدارة الصيدلة - الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة- تنظيم الأسرة - إدارة المشروعات والتجهيزات) وبحضور مدير المستشفى والادارة الطبية والوحدات والأقسام والادارات المعنية، وذلك للوصول إلى خدمة صحية ذات جودة.

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