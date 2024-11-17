محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى شربين للتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمرضى

أجرى اللواء طارق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى شربين المركزي للتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمرضي والمترددين وتوفير المستلزمات الطبية.



تفقد محافظ الدقهلية قسم الاستقبال وقسم الكلى والغسيل الكلوي و الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية ، والمطبخ ، والتقي المرضى والمترددين علي المستشفى واستمع إلى مطالبهم ووجه بسرعة تلبيتها، ومنها توقيع الكشف الطبي علي عدد من الحالات واستخراج كارت متابعه لهم ، وسرعة إنهاء إجراءات العمليات لعدد من الحالات الأخرى.

وشدد "مرزوق" علي حسن استقبال المرضى والمترددين على المستشفى وعلي العيادات الخارجية وتقديم الرعايه الطبيه الكامله لهم وانهاء كافة قوائم انتظار العمليات.

وأمر " المحافظ " مدير المستشفى بالنقل الفوري للحالات الحرجة التي تحتاج إلي عمليات جراحية دقيقة الي مستشفى الطوارئ بالمنصورة وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم ، جاء ذلك أثناء تفقده قسم الاستقبال ووجود حالة تحتاج إلي عرض علي استشاري مخ و أعصاب نظرًا لحالتها الحرجة.

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