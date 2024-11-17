مدحت الكاشف يوقع كتاب "جلال الشرقاوي.. ومضات ومواقف".. صور

وقع الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية السابق بأكاديمية الفنون، كتابه الذي يحمل عنوان "جلال الشرقاوي.. ومضات ومواقف"، الصادر حديثا ضمن إصدارات الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وكان على رأس الحضور المخرج عصام السيد، والدكتورة رانيا يحيى مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما، والفنان خالد الذهبي، ولفيف من المسرحيين من مختلف بلدان العالم.

جاء ذلك على هامش ندوة الاحتفاء بحامل اسم الدورة التاسعة الأكاديمي والمخرج للراحل جلال الشرقاوي، والمنعقدة الآن بالقاعة الرئيسية بأحد فنادق شرم الشيخ، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

حاضر في الندوة الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية السابق بأكاديمة الفنون، والفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وأدارت الندوة الدكتورة عبير فوزي أستاذ مساعد ورئيس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.

يشار إلى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي انطلقت فعالياته الجمعة الماضية 15 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 20 من الشهر نفسه، وتحمل دورته التاسعة اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي.

وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.