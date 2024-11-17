ختام فعاليات الأسبوع الثاني لفعاليات المعهد الدولي للمحيطات بالسويس

اختتم المعهد الدولى للمحيطات فعاليات الأسبوع الثاني البرنامج التدريبي البحر الأحمر والخليج العربى: تنمية القدرات البشرية من أجل إدارة متكاملة ومستدامة ، اليوم الأحد، بفرع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمحافظة السويس تحت رعاية الدكتورة عبير السحرتى رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد (NIOF) وذلك تحت اشراف الدكتور أحمد عبد الحليم مدير المعهد بالسويس والدكتور لمياء اسماعيل رئيس مديرى للمعهد الدولى للمحيطات (IOI)

شهدت فعاليات البرنامج مجموعة من المحاضرات نشاة المحيطات و حول اللافقاريات البحرية والأنواع المميزة لكل عائلة وانواع القروش فى البحر الأحمر كما تم عرض الحلول المقترحة للحافظ على استدامة المخزونات السمكية وطرق إدارة المصايد

قدمت الدكتورة نهال جلال الدين الدكتور فى علم النباتات المائية معمل الهيدروبيولوجى – معهد علوم البحار فرع الاسكندرية نماذج عن تنوع الأعشاب البحرية فى البحر الأحمر والخليج العربى والعوامل المؤثرة على تنوع هذة الأعشاب ودورها فى البيئة البحرية.

تحدث الدكتور محمد جابر رئيس معمل ديناميكا التجمعات السمكية عن الصيد البحري غير القانوني وغير المُصرح به وغير المنظم. تناولت المحاضر الحديث عن الصيد الذي يتم بشكل غير قانوني (دون إذن أو في مناطق محمية)، أو بدون إبلاغ السلطات المعنية، أو الذي لا يتبع القوانين والتنظيمات المحلية والدولية المعمول بها لحماية الموارد البحرية.

وتخلل ختام الفعاليات البرنامج ، تنظيم زيارة ميدانية إلى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر وميناء بورتوفيق حيث كان فى استقبال الزيارة السيد اللواء أسامة صالح نائب رئيس الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر حيث قام بشرح حول التوسيعات التى تمت فى المجرى الملاحى خلال الاعوام الماضية وكذلك تطوير المؤانى وانوع السفن العابرة فى خليج السويس

كما تم زيارة ميناء بورتوفيق البحرى بعد تطويره حيث قام لواء بحرى ياسر العاصي - رئيس الإدارة المركزية لمينائى السويس والزيتيات بشرح حول تطوير الميناء واستقبال السفن العابرة وحركة السفن داخل الميناء وعبور المجرى الملاحى

كما تم استكمال الزيارة داخل نادى البحارة ببورتوفيق حيث القى قبطان إسلام ابو زيد محاضرة حول انواع السفن، الهيكل التنظيمى على السفن ووظيفة كل ظباط على السفينة واطقم المركب واجهزية الانذار والأمان والانقاذ على السفينة

وتحدث ربان بحرى عبد العزيز عتمان رئيس مجلس إدارة شركة خطوط السويس البحرية حول تأثير النقل البحرى على الاقتصاد حيث قام بشرح عن أهمية التوكيلات الملاحية والهيكل التنظيمى لشركات الملاحة وانواعها والشحن والتفريغ

جدير بالذكر أن البرنامج يضم مجموعة متخصصة تم اختارهم من قبل لجنة متخصصة، حيث يضم البرنامج مجموعة من المتدربين من دول عربية وأفريقية متحدثة اللغة العربية.

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