شبورة مائية وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة علي جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد غدا الأثنين ، شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وامطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى وتمتد خفيفة الى مناطق من جنوب الوجة البحرى علي فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 25 للعظمي والصغرى 12 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمي والصغرى 14 درجة .