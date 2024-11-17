رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول 

تفقد الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثاني لانطلاق ماراثون اختبارات منتصف الفصل الدراسى الاول إلكترونيا بجميع الكليات وورقي لبعض الفرق ، والتي تستمر على مدار أسبوعين، وفقا للجداول الزمنية المعلنة بكل كلية وسط أجواء من الهدوء والانضباط .

رافق رئيس الجامعة الدكتور عصام الوكيل، عميد كلية الأسنان، والدكتورة ناهد العناني عميد كلية الصيدلة، الدكتور سمير صقر عميد كلية العلوم، والدكتور وائل صديق، عميد كلية الهندسة، الدكتور خالد فؤاد عميد كلية علوم وهندسة الحاسب، ومديري البرامج العلمية .

وأكد الدكتور معوض الخولي، أن الاختبارات داخل اللجان تتم بإلتزام وهدوء، وتوافر جميع ما يلزم لتتم الامتحانات في يسر وانتظام وتواجد عميد الكلية، وأستاذ المادة للتغلب على أي مشكلات تواجه الطلاب، والتأكد من التزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين بأعمال المراقبة والملاحظة، وتوافر الخدمات الطبية ووسائل الأمن والسلامة للطلاب وتأمين لجان الامتحانات، ومتابعة أي شكاوى للطلاب والقيام بحلها على الفور، مع الالتزام بسرعة الانتهاء من التصحيح وإعلان النتائج .

وأفاد رئيس الجامعة بانتظام امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الأول بجميع الكليات ، مؤكدا على ضرورة عدم تواجد التليفونات المحمولة مع الطلاب اثناء لجنة الامتحان وعدم تواجد أي أوراق خاصة بمادة الامتحان .

وأوضح رئيس جامعة المنصورة الجديدة، ان الامتحانات تشمل المستويات الاولى والثانية والثالثة والرابعة إلكتروني وورقي بنظام الساعات المعتمدة .

وأشار إلى أن التصحيح الإلكتروني يتم بصفة منتظمة ويومية لضمان إعلان النتائج فى موعدها، وأن الجامعة حريصة دائما وتسعى إلى توفير كل سبل الراحة والدعم لأبنائها الطلاب.

يذكر ان جميع اختبارات مقررات كليات جامعة المنصورة الجديدة تتم بنظام التصحيح الإلكتروني ومن ثم تعتبر هذا النظام الرئيسي لإجراء الإختبارات داخل الجامعة بشكل كامل .

ويقدم نظام الاختبارات الإلكترونية العديد من المميزات مثل السرعة والكفاءة ويتيح للطلاب الحصول على نتيجة الاختبارات فور الانتهاء منها، كما يتيح أيضاً نظام الإختبارات الإلكترونية لوحة تحكم لرصد ومتابعة إجراء الاختبارات وكذلك إصدار العديد من التقارير الإحصائية المفيدة للعملية التعليمية.

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