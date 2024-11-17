رئيس جامعة بني سويف يفتتح أعمال تطوير المرحلة الثانية لمركز المؤتمرات

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أعمال تطوير المرحلة الثانية لمركز المؤتمرات والتي شملت الدور الأرضي وصالة الاستقبال، وذلك بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا، والنائب أحمد محيسن عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد فاروق مدير مركز المؤتمرات، والكابتن توني عثمان الحكم الدولي، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

وعقب الافتتاح استمع الدكتور منصور حسن إلى شرح مفصل حول أعمال تطوير المرحلة الثانية والتي شملت العديد من أعمال الديكور الحديثة ومنها تركيب اسقف معلقه "وبانوهات " وإضاءات حديثه موفرة للطاقة، ودهانات ووصلات الكهرباء ، بالإضافة إلى إثاث جديد متميز، مؤكداً أن فندق مركز المؤتمرات يتميز بموقعه المطل على كورنيش النيل والممشى السياحي، وأن الجامعة حريصة على تطبيق معايير الجودة العالمية في كل منشاتها وإداراتها المختلفة وتسعي إلي تحقيق مستويات عالية من الخدمات الفندقية المتميزة بالإضافة إلي توفير القاعات اللازمة لعقد المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية.

من جانبه ، وجه الدكتور أحمد فاروق مدير المركز الشكر للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على دعمه وتوجيهاته المستمرة بتحسين الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والزائرين وتوفير كافة سبل الراحة لهم، والعمل على تطوير المركز بشكل دائم ومستمر.