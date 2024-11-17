رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنتي المكتبة المركزية والمكتبات أون لاين

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، إجتماع لجنتي المكتبة المركزية والمكتبات الجامعية الشهري، بمشاركة أعضاء اللجنة online عبر منصات الإجتماعات الإلكترونية.

في بداية الإجتماع رحب الدكتور أحمد القاصد بأعضاء اللجنة ووجه التهنئة الي الدكتورة زينب عبد الخالق لصدور قرار رئيس الجامعة بتوليها منصب وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم خلال الإجتماع إستعراض الأنشطة والفعاليات التي قامت بها مكتبات كليات ومعاهد الجامعة خلال شهر أكتوبر، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات ومناقشة جدول أعمال الجلستين.

واشار "القاصد" إلي إنه تم مناقشة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة لمكتبات الجامعة والمكتبة المركزية والرقمية والسمعية والبصرية وما تم إنجازه من أعمال جرد المكتبات والإضافة الجديدة من الكتب والدوريات والموسوعات التي تم شرائها أو إهدائها إلي بعض مكتبات الكليات ،كما وجه رئيس الجامعة بوضع تصور لشراء الكتب الجديدة للمكتبات للعام الدراسي الجديد في ضوء الميزانية المخصصة لكل كلية.

بالإضافة إلى متابعة ما تقدمه المكتبة الرقمية من خدمات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا.

كما احيط المجلس علما بعقد ٣ ورش عمل للعاملين بالمكتبة والمترددين عليها منها ورشة عمل حول خدمات بنك المعرفة والتسجيل عليه وورشة عمل عن خدمات المكتبة المركزية بعنوان "اعرف مكتبتك" ورشة عمل حول الواقع المعزز" إلي جانب ربط عدد "١٨٤ "رسالة جامعية ماجستير - دكتوراة على موقع FLS ولصق الباركود الخاص بهاوترفيفها وإتاحتها للاستخدام للمستفيدين.