رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد اجتماع مجلس أمناء مكتبة مصر العامة بقنا

شهد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماع مجلس أمناء مكتبة مصر العامة بقنا، والذى ترأسه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وبحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة دعاء كمال البري رئيس قسم المكتبات وتكنولوجيا المعلومات بكلية الآداب ومدير مكتبة مصر العامة بقنا، واعضاء مجلس أمناء مكتبة مصر العامة بقنا .

ووجه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بإعداد برنامج ثقافي توعوي شامل يهدف إلى استقطاب جميع شرائح المجتمع وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة الثقافية والمعرفية، ويتيح لهم الفرصة للتعبير عن إبداعاتهم وآرائهم، وذلك في إطار تعظيم دور مكتبة مصر العامة كمنارة ثقافية في جنوب صعيد مصر.

وأوضح محافظ قنا، أن البرنامج من المنتظر ان يتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات تشمل عروضًا مسرحية مميزة، فقرات تمثيلية مبتكرة، وأمسيات شعرية تهدف إلى إبراز المواهب الأدبية والإبداعية لدى الشباب، فضلا عن تطوير المهارات الثقافية، وتعزيز الانتماء الوطني، ونشر الوعي بقضايا المجتمع، إلي جانب تعزيز آليات الثقافة الإلكترونية.

وأكد الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة على ضرورة عمل مجموعة من الندوات الثقافية لرفع مستوى الوعى الثقافي بين المجتمع القنائي والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لعقد مثل هذه الندوات، والعمل على اعتماد مركز الحاسب الآلي بمكتبة مصر العامة بقنا بمساهمة جامعة جنوب الوادي ، مع الاهتمام بالأنشطة المقدمة للشباب والكبار بالمكتبة، مشيرا الى أهمية إيجاد إطار عمل لتنمية مقتنيات المكتبة والحفاظ عليها لتحديد الأولويات في عملية تزويد أوعية المعلومات.

وقد قامت الدكتورة دعاء كمال البري مدير مكتبة مصر العامة بقنا بعمل عرض تقديمي عن أهم الأنشطة المقدمة بالمكتبة ومدى التقدم الذى وصلت إليه في تقديم الخدمات المختلفة وخطة العمل المستقبلية بها، وعن أوجه التعاون المختلفة بين جامعة جنوب الوادي ومكتبة مصر العامة بقنا.