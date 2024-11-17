للمرة الثانية.. جامعة المنصورة تستضيف الدورة التدريبية لأعضاء النيابة العامة

استقبل االدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، المستشار فخري خيري البسيوني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المستشار أحمد فتح الباب المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، في اطار فعاليات افتتاح الدورة التدريبية المقامة لأعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف المنصورة للمرة الثانية ،والتي تقام في الفترة من 17 حتى 19 نوفمبر 2024، داخل كلية الهندسة.

حضر الجلسة الافتتاحية الدكتور سحر صدقي وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب،الدكتور أميرة يسن هيكل وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

و رحب الدكتور محمد عطية الفيومي بأعضاء النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف المنصورة والمشاركين في الدورة التدريبية، معرباً عن سعادته البالغة لاختيار جامعة المنصورة لانعقاد هذه الدورات التدريبية رفيعة المستوى لأعضاء النيابة العامة، متمنياً للمشاركين دوام التوفيق في أداء رسالتهم السامية نحو إعلاء سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة.

ووجّه المستشار فخري خيري البسيوني، الشكر لجامعة المنصورة لاستضافة الدورة التدريبية للمرة الثانية على التوالي، والتنسيق على أعلى مستوى، وذلك في إطار التعاون بين النيابة العامة و جامعة المنصورة، وتوفير اللوجستيات المطلوبة لعقد الدورات التدريبية لأعضاء النيابة بشكلٍ عام.

تتضمن الدورة التدريبية عددًا من المحاضرات التدريبية حول التفتيش، قضايا الطفل، أمن الدولة العليا، قضايا الشئون الضريبية والاقتصادية، الشئون الإقتصادية وغسيل الأموال.

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