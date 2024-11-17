السعودية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة للأونروا في غزة

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي الاستهداف الممنهج لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومنشآتها والعاملين فيها، والتي كان آخرها قصف مدرسة "أبوعاصي" مخيم الشاطئ بقطاع غزة، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وجددت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - رفض المملكة القاطع لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين والوكالات الإغاثية والإنسانية وسط صمت المجتمع الدولي مطالبةً المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تزيد حجم المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتقوض فرص تحقيق السلام في المنطقة.

وكان قد استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، أمس"السبت"،في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة "أبو عاصي" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.