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الأحد 17 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبدالرحيم علي يُعزّي خليل المنيسي في وفاة عمّته

الدكتور عبدالرحيم
الدكتور عبدالرحيم على
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نعى الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة «البوابة نيوز»، ببالغ الحزن والأسى، عمة الزميل "خليل المنيسى"، التي وافتها المنية.

وقدم "علي" خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلًا المولى عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم عائلتها وذويها الصبر والسلوان.

عبدالرحيم علي البوابة نيوز خليل المنيسى رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة البوابة نيوز