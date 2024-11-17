عبدالرحيم علي يُعزّي خليل المنيسي في وفاة عمّته

نعى الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة «البوابة نيوز»، ببالغ الحزن والأسى، عمة الزميل "خليل المنيسى"، التي وافتها المنية.



وقدم "علي" خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلًا المولى عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم عائلتها وذويها الصبر والسلوان.