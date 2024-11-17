محافظ السويس يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة الثانوية الصناعية بنات

أجرى اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس ، جولة مفاجئة لمدرسة السويس الثانوية الصناعية بنات بحى السويس، لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة والتأكد من انتظامها.

وتفقد المحافظ فصول المدرسة والتخصصات والأقسام والورش الفنية بالمدرسة، حيث تفقد قسم الكهرباء والتفصيل والزخرفة و قسم الإلكترونيات وورش العمل التى تضم معروضات فنية ومشغولات يدوية ولوحات فنية لأنشطة الأقسام المختلفة بالمدرسة، مشيدًا بالأعمال اليدوية للطالبات متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، موصيًا بضرورة بذل المزيد من الجهد في تحصيل دروسهم والتسلح بالعلم لكونه من أقوى الدعائم لبناء الوطن ورفعته.

والتقى اللواء طارق الشاذلى مدير المدرسة وبعض المعلمين وطالبات المدرسة وابدي إعجابه بالأنشطة المدرسية والمشغولات اليدوية للطالبات، والتي تدل على التدريب الجيد وتميزهن في الفنون التشكيلية والحرف اليدوية، مؤكدًا أهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل واستغلال خبرات وطاقات طلاب وطالبات التعليم الفني وتأهيلهم لسوق العمل داعيًا الطلبة لاكتساب الخبرات والتدريب الجيد على الحرف اليدوية والأعمال الفنية للتأهل لسوق العمل.