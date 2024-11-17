تنشيط السياحة بالشرقية تُعلن عن مسابقة للفئة العمرية من سن 16 حتى 24 عاما

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، أن مسابقة تنمية الوعى السياحي التي تنظمها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية للفئة العمرية من 16 سنة حتى 24 سنة ، تهدف للتعريف بالحضارة المصرية العريقة وزيادة الإنتماء والشعور بالهوية الثقافية، بالإضافة لتمكين الشباب والمبدعين من إستخدام التكنولوجيا والإبتكار لإعادة تصور وتقديم تراث المحافظة بطرق جديدة وعصرية وربطة بالجيل الجديد من خلال التطبيقات الحديثة والذكاء الإصطناعي لإبتكار تجارب ثقافية جديدة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا حسن مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية أن المتقدمين للمسابقة يجب عليهم إعداد فيديو قصير عن " أهم المعالم السياحية بالمحافظة - الحرف اليدوية التي تشتهر بها المحافظة - الفن الشعبي الخاص بالمحافظة بتقنية الجرافيك والذكاء الإصطناعي - الأزياء والأغاني التراثية التي تعكس تراث الشرقية ".

والجدير بالذكر أن شروط مسابقة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة تحت عنوان "مصر بعيون جديدة" هي أن يكون عمر المتقدم من عمر 16 سنة وحتي 24 سنة.ويجب أن تستلهم الأعمال المقدمة من التراث الثقافي والتاريخي لمحافظة الشرقية مع دمجها بطرق عصرية وحديثة مثل تطبيقات الهاتف المحمول ، الذكاء الإصطناعي أو أدوات التصوير الحديثة .

كما يجب أن تكون مدة الفيديو أو التطبيقات المقدمة للمسابقة من ( 3 - 5 دقائق).

وأن تكون الأعمال بصيغة رقمية قابلة للتشغيل علي مختلف الأجهزة مثل ملفات الفيديو بصيغة ( mp4) أو تطبيقات بصيغة ( APK) أو روابط للأعمال المقدمة على الإنترنت.

وتكون جميع الأعمال المقدمة من عمل المشارك وحديثة الإنتاج ويفضل العمل الإبداعي غير المسبوق وتكون حصرية للمسابقة مع إقرار مكتوب بذلك .

ويمكن المشاركة بأكثر من محتوي ( فيديو قصير – Reels ).

ويقوم باختيار الأعمال الفائزة لجنة تحكيم مكونة من (عضو من الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة - عضو من نقابة الفنون التشكيلية بالشرقية - عضو من فرع ثقافة الشرقية) ، وتقوم هذه اللجنة بتقييم الأعمال المقدمة من المشاركين من خلال معايير الإبداع و تقييم مدى الإبتكار في إستخدام التكنولوجيا لعرض التراث وتقييم الأصالة والأفكار الجديدة التي يقدمها الفيديو ومدى إرتباطه بالتراث الثقافي لمحافظة الشرقية ومدي جودة الإنتاج والتصميم التقني.

يتم تسليم الأعمال في الفترة من 20 / 11 /2024 م حتى 30 /11 /2024 م ، على قرص مدمج ( إسطوانة ) بإدارة السياحة بمبني ديوان عام محافظة الشرقية .

ويتم إعلان نتيجة المسابقة علي صفحة البوابة الإلكترونية للمحافظة و الصفحة الرسمية للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ( الفيس بوك ).

ولمزيد من المعلومات والإستفسار عن المسابقة ، يتم التواصل على أرقام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ( 2351050- 055).