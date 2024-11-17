بعد واقعة اللاعب محمد شوقي.. وزير الرياضة: عدم إقامة أية منافسات رياضية دون توفر الاشتراطات الطبية

عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اجتماعًا مع اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، بحضور الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة، والأعضاء: الدكتور شريف وديع، الدكتور طارق يوسف، والدكتور هشام السلمي بشأن واقعة سقوط الاعب محمد شوقي لاعب كفر الشيخ خلال إقامة إحدى مباريات القسم الثاني الأسبوع الماضي.

وتعرض محمد شوقي لاعب كفرالشيخ لتوقف عضلة القلب أثناء مباراة فريقه أمام القزازين.

وجه وزير الشباب والرياضة اللجنة العليا للرعاية الطبية بالتحقق الشامل لكافة ملابسات الواقعة قبل انطلاق المباراة وأسباب سقوط اللاعب، وكذلك الملابسات الخاصة بتوفر الاسعافات الأولية.

وتمت الإشارة إلى أنه في حالة ثبوت أية مخالفات في ملابسات الواقعة أو تقصير من إحدى الجهات المعنية ستتم إحالة الأمر إلى جهات التحقيق الرسمية في الدولة لاتخاذ إجراءاتها القانونية في هذا الشأن مع المتسببين، طبقاً للحوكمة الرشيدة في دورة التعامل الطبي.



وفى سياق متصل استعرض الوزير كافة المتطلبات الخاصة بحوكمة اللجنة الطبية من حيث المراقبة العامة والمتابعة والمعايير، وعرض جميع التعميمات الطبية على اللجنة الطبية ومتابعة السياسات والإجراءات اللازمة بالأندية الصحية، مناقشة آلية ربط اللجنة الطبية برياضة البطولة والرعاية الطبية للأبطال والصحة، مراجعة أداء وحدات الطب الرياضي، مراجعة اختصاصات اللجنة الطبية.

كما تم التطرق إلي حوكمة الأداء الطبي من خلال وضع معايير واضحة لتقييم العاملين في الأجهزة الطبية بالاتحادات الرياضية، الاشتراطات والإجراءات واجبة الإتباع للهيئات الرياضية عند تنظيم المنافسات.

وأشار إلى ضرورة وضع ضوابط للعاملين بالأجهزة الطبية التابعة للاتحادات الرياضية، وذلك لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للرياضيين، في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة الطب الرياضي في مصر، مع ضرورة وجود ملف طبي لكل اللاعبين.



وشدد على المعنيين بالوزارة بإرسال تعميمات لكافة الاتحادات والهيئات الرياضية بعدم قيام أي منافسات أو فعاليات إلا بوجود مجموعة من الاشتراطات تحددها الوزارة مع اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين.