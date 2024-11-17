أجري الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس ، اليوم الاحد، جولة تفقدية لعدد من المدارس المختلفة بنطاق حي عتاقة للإطمئنان علي سير العملية التعليمية ، بدأها بمدرسة الشيخ متولي الشعراوي بمدينة التوفيق لمتابعة انتظام الدراسة بها ، من خلال تفقد عدد من فصول المدرسة لجميع الصفوف.

واكد الدكتور عبد الله رمضان علي هيئة التدريس بالمدرسة بأهمية الأهتمام بتنفيذ جدول الحصص لكل مادة والمتابعة المستمرة للطلبة فهم مستقبل مصر في السنوات القادمة ، كما تفقد نائب المحافظ مدرسة we بحي عتاقة وهي احدي المدارس الفنية المختصة بالاتصالات.

واكد نائب المحافظ علي اهمية الاستفادة من المواد العلمية التي تدرس في هذا المجال ، مؤكدا علي أهمية تدريب الطلبة في مجال الإتصالات والتحول الرقمي والإستعداد والتأهل لسوق العمل في هذا المجال الحيوي.

وتفقد أيضا مدرسة ابن سينا الثانوية بنات للوقوف علي مستوي الطالبات وسير العمل داخل المدرسة.. مطالبا الطالبات بالمراجعة للدروس أولا بأول والألتزام بالحضور لتحقيق الهدف بالحصول علي أعلي الدرجات للوصول إلي كليات القمة.

رافق نائب المحافظ في الجولة محمد عبد الله رئيس حي عتاقة.

نائب محافظ السويس يتفقد مدارس حي عتاقة 2

نائب محافظ السويس يتفقد مدارس حي عتاقة 3

نائب محافظ السويس يتفقد مدارس حي عتاقة 4

نائب محافظ السويس يتفقد مدارس حي عتاقة 5