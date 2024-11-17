رئيس "شرم الشيخ للمسرح الشبابي": جلال الشرقاوي كان له تأثير كبير في تشكيل شخصيتي.. صور

أعرب المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن سعادته بالتكريم الذي خصه المهرجان للمخرج الراحل جلال الشرقاوي، أحد أعلام المسرح العربي الأكاديمي.

وأشاد بدور الدكتور مدحت الكاشف، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية السابق، والدكتورة عبير فوزي، أستاذ مساعد ورئيس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد، معربًا عن امتنانه لأنهما كانا من أساتذته في أكاديمية الفنون.

وأشار إلى أنه كان من المحظوظين بالدراسة تحت إشراف المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وهو ما جعله يشعر بالفخر بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الذي أخرج العديد من الأسماء البارزة في مجالات التمثيل والإخراج المسرحي. وأضاف أنه كان يحرص دائمًا على الاستفادة من علم الشرقاوي ونهجه الفني، الذي كان يمتاز بالحضور الكبير والهيبة التي كان يملكها، وهي صفات كانت تميز العديد من الأساتذة الكبار في المجال.

واستعرض الغرباوي بعض الذكريات التي جمعته بالراحل جلال الشرقاوي، منها توجيه الأخير لطلابه بالتحضير لأحد فصول كتاب "فن الشعر" لأرسطو، حيث كان الغرباوي حريصًا على التحضير والتفاعل معه، مما دفع الشرقاوي للتنبؤ له بمستقبل مشرق.

في سياق آخر، أشار إلى أن المخرج جلال الشرقاوي أسس في عام 2007 فرقة مسرحية بعنوان "شباب مسرح الفن" بالمعهد العالي للفنون المسرحية، التي قدمت أول عروضها المسرحية من خلال مسرحية "تاجر البندقية" للكاتب الإنجليزي وليم شكسبير، تبعتها عدة عروض ناجحة.

وأضاف أن الراحل جلال الشرقاوي كان يعتبره بمثابة حفيده، حيث كانت علاقته به علاقة أبوية، فكان يتمتع بدقة عالية على المستويين الفني والأكاديمي، مما ساعده على التفوق والتميز بين زملائه في المجال.

وذكر رئيس المهرجان أنه كان محظوظًا بالتمثيل في مسرحية "دنيا أراجوزات" التي قدمها جلال الشرقاوي على خشبة مسرح الفن، والتي تم إيقاف عرضها بعد 4 ليالي فقط، رغم أن بروفاتها استمرت أكثر من ستة أشهر. وأكد أن جلال الشرقاوي كان له تأثير كبير في تشكيل شخصيته الفنية والعلمية.

جاء ذلك خلال ندوة تكريم المخرج الراحل جلال الشرقاوي في الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، التي تُعقد حاليًا في قاعة رئيسية بأحد فنادق شرم الشيخ. وتُعد هذه الفعالية جزءًا من برنامج اليوم الثاني للمهرجان، الذي يترأسه المخرج مازن الغرباوي ويُقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد مبارك.

حضر الندوة أيضًا الدكتور مدحت الكاشف، والفنان مازن الغرباوي، وأدارت الندوة الدكتورة عبير فوزي. الجدير بالذكر أن فعاليات المهرجان قد انطلقت في 15 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 20 من الشهر نفسه، وتحمل هذه الدورة اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي.