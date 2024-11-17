محافظ البحيرة ورئيس الطفولة والأمومة يشهدان احتفاليات بمشاركة الأطفال من ذوي الهمم

شهدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، احتفاليات وفعاليات مميزة تم تنظيمها بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وذلك بمشاركة واسعة من الأطفال من ذوي الهمم، في أجواء مفعمة بالفرح والبهجة، وضمن احتفالات محافظة البحيرة بأعياد الطفولة.

وحضر الفعالية الدكتورة أمل زكريا، عضو مجلس النواب ومقرر فرع المجلس بالبحيرة، والدكتور كرم ملاك كامل والدكتور نور أسامة صالح أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، صبري عثمان، مدير عام خطة نجدة الطفل، يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم وأعضاء وعضوات المجلس القومي للطفولة والأمومة.



وتضمنت الفعاليات مشاركة فاعلة من الأطفال الذين أمتعوا الحضور بأنشطة متنوعة وورش عمل تفاعلية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وأنشطة ترفيهية تمحورت حول الإبداع والتفاعل المجتمعي.

وتفقدت محافظ البحيرة، السيارة المتنقلة الخاصة بمكتبة مصر العامة، التي تعد إضافة قيمة في توصيل رسالة المكتبة إلى أبعد نقطة في المحافظة وكذا الأنشطة التفاعلية لشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن كيفية ترشيد استهلاك المياه.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بكافة الفعاليات والتي كانت مليئة بالمرح والتفاعل، بداية من الأنشطة والفعاليات التي نظمتها مدارس قرية الأبعادية، بهدف توصيل رسائل تعليمية وهامة للأطفال، إلى جانب ورش العمل التي تمت زيارتها بالمكتبة، خاصة تلك المخصصة لذوي الهمم.

وأشادت الدكتورة جاكلين بجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة بقيادة الدكتورة سحر السنباطي، كما تم توزيع العديد من الهدايا على الأطفال، بمشاركة عدد من الجمعيات والأندية في هذه الفعالية.

من جانبها، عبرت الدكتورة سحر السنباطي عن سعادتها بحضور الفعاليات وتفاعل الأطفال وذوي الهمم مع الأنشطة المقدمة، وقدمت الشكر لمحافظ البحيرة وجميع أعضاء وحدات الحماية

واكدت أننا حرصنا أن يكون اليوم مختلف من الفنون والرسم والقراءة والغناء لتنمية وتثقيف وتعلم الاطفال فى السيارة المتنقلة وندوات توعية، مؤكدةً أن مثل هذه الفعاليات تعزز شعور الأطفال بالانتماء والسعادة.

وأشارت إلى اهتمام الدولة المصرية بتوفير الدعم والرعاية لهم على كافة المستويات، بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية "بداية " ورؤية القيادة السياسية التي تولي الطفل المصري أولوية قصوى في خطط التنمية.

واختتمت الاحتفالية بالتقاط صورة جماعية مع الأطفال على المسرح الروماني داخل مكتبة مصر العامة بدمنهور.