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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مرتضي منصور يحرر محضرًا ضد اثنين من جيرانه في الدقي

مرتضى منصور
مرتضى منصور
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حرر محام، وكيلًا عن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق محضرًا بتضرر وكيله من اثنين من جيرانه داخل ديوان قسم شرطة الدقي بالجيزة.

مرتضى منصور يحرر محضر ضد جيرانه

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من محامي، وكيلا عن مرتضى أحمد منصور المحامي الكائن مكتبه بدائرة القسم، يفيد بتضرر موكله من كلاً من :-
1- أحد الجيران مقيم بالطابق الثالث بالشقة المجاورة لمكتب موكله لقيامه بتركيب كاميرا مراقبة أعلى باب الشقة سكنه مواجهة ناحية المصعد والمكتب الخاص بموكله.
2- أحد الجيران مقيم بالطابق الثالث بالشقة المواجهة لمكتب موكله، لقيامه بفك الأوكرة الخاصة بمصعد الطابق الرابع وتعمد تعطيل موكلة عن أستخدمه.

تم تحريرمحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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