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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ السويس يستجيب لاستغاثة مريض خلال زيارته للمستشفى العام

اللواء طارق حامد،
اللواء طارق حامد، محافظ السويس
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استجاب اللواء طارق حامد، محافظ السويس، لاستغاثة رجل يعانى من شلل وفى انتظار الأوراق لدخوله المستشفى وحصوله على العلاج ووجه بسرعة دخوله وتلقي العلاج ثم استكمال الأوراق المطلوبة لذلك.

جاء ذلك خلال زيارته لمستشفى السويس العام للمتابعة على سير العمل داخل المستشفى يرافقه الدكتور محمد شريف مدير عام مديرية الصحة وعدد من قيادات المديرية. 

وحرص محافظ السويس علي تفقد مبنى القسطرة والغسيل الكلوى بالمستشفى، كذلك تفقد مبني الاستقبال والطواري للوقوف علي الأعمال التي تتم بالمبني.

وفي سياق متصل استمع المحافظ الي المرضي حول الرعاية الطبية اللازمة المقدمة وعدم وجود أية معوقات قد تواجههم، مؤكدا علي إيجاد الحلول العاجلة لطلباتهم وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لرعايتهم مشددًا بحسن معاملة المواطنين.

كما وجه المحافظ بفتح بوابة الطوارئ الرئيسية لتسهيل الدخول والخروج على المرضى والمواطنين للتسهيل عليهم.

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