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الأحد 17 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مواصلة البرامج والأنشطة التوعوية ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

ورشة عمل السلامة
ورشة عمل السلامة الرقمية ضمن فعاليات بداية جديدة بأسوان
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وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى إطار تنفيذ الأنشطة والفعاليات المتنوعة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (بداية جديدة لبناء الإنسان) بمواصلة تنفيذ البرامج المتنوعة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لتحسين جودة حياة الأهالى والمواطنين، بالإضافة إلى المساهمة فى خلق أجيال جديدة  قادرة على الإبداع والابتكار وتحقيق الاستفادة من آليات وأساليب التكنولوجيا الحديثة .

تنظيم ورشة عمل حول السلامة الرقمية

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تم المشاركة فى فعاليات ورشة العمل التى تم تنظيمها عن السلامة الرقمية ، ونفذتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة أسوان برعاية الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة وذلك بحضور لفيف من القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية ، علاوة على عدد من طلاب الكليات المختلفة .

مشيدة بأهمية هذه الورشة ودورها فى نشر التوعية بآليات وأساليب توفير السلامة الرقميه للطلاب فى عصر التكنولوجيا الحديثة وأهمية تأمين الحسابات الشخصية المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعى بمختلف أنواعها  ، فضلاً عن تعليم طريقة الإستخدام الآمن للإنترنت وكيفية الحماية من عمليات التهكير والتجسس وغيرها من أنواع المخاطر الرقمية .

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