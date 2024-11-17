جنايات دمنهور تقضي بإحالة أوراق تاجر سيارات للمفتي بتهمة قتل صديقه

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سامح عبد الله رئيس الدائرة وعضوية كل من المستشارين أحمد خضر وأحمد خليل، اليوم الأحد، إحالة أوراق تاجر سيارات إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعي فى إعدامه، وذلك على خلفية قيامه بقتل صديقة مع سبق الإصرار والترصد لمروره بضائقة مالية.

كما حددت هيئة المحكمة، جلسة اليوم الثاني من دور شهر يناير 2025 للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية حينما تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز كفر الدوار يفيد بالعثور على جثة "محمد رجب شعبان"، تاجر سيارات ومقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود.ا.ا"، تاجر سيارات، 44 عامًا، وصديق المجنى عليه، وبتقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد عبد العال رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار من ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف ان المجنى عليه تربطه به علاقة صداقة ودائم السهر عنده فى المنزل، ويعرف جميع التفاصيل الخاصة بالمجنى عليه، وكذلك وقت إقامته بمفردة داخل منزله، ونظرًا لمروره بضائقة مالية، حيث عقد العزم والنية على التخلص من المجنى عليه والحصول على الأموال الخاصة به، وعندما تأكد من إقامة المجنى عليه بمفرده قام بالذهاب اليه، وتعدى عليه بآلة حادة حتى تأكد من وفاته، وتحصل على الاموال التى كانت بحوزة المجنى عليه وفر هاربًا.

وحُرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهم الى محكمة الجنايات.