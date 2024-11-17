الأنبا مرقس يترأس قداس عيد الشهيد العظيم مار جرجس بكنيسته بزرابي القوصية

ترأس اليوم، الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد الشهيد العظيم مار جرجس، وذلك بكنيسته، بزرابي القوصية.

شارك في الصلاة الأب أندراوس عوض، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، بحضور راهبات المحبة بالإيبارشية.

وفي كلمته الروحية، هنأ المطران لمصلين بعيد الشهيد العظيم مارجرجس، داعيًا الحضور إلى تقديم الشكر لله، الذي يهب ابناء الكنيسة النعم الوافرة، والمناسبات الروحية الفريدة، التي تقود إلى النمو في معرفة الله، ومحبته، مشجعًا إياهم تأمل في حياة القديسين، التي عبروا خلالها عن أماناتهم لله، فوهبهم الرب نعمة الثبات، حتى الوصول إلى المجد الأبدي.

وأشار الأب المطران إلى أن حياة القداسة هي دعوة من الله، ونعمة، حيث دعانا الرب يسوع أن نكون قديسين، وهو ما يتوجب علينا أن نسير على طريق القداسة، واثقين في محبة الله، وعنايته، مؤكدًا أهمية أن يتحلى المؤمنون بالصبر، وطول الأناة.

واختتم القداس الاحتفالي بتطييب راعي الإيبارشية، والآباء الكهنة لرفات القديس العظيم مار جرجس بالحنوط المباركة.

الجدير بالذكر أن كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس الروماني، بزرابي القوصية كانت قد نظمت رياضة روحية على مدى يومين قبل الاحتفال بالعيد المبارك.

ألقى العظات القمص أنطونيوس بشاى، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالمنشأة الكبرى، والأب مرقس سلامة، راعي كنيسة السيدة العذراء، ببني محمديات، كما قدم كوارل الأطفال بالكنيسة باقة من الترانيم