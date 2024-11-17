وزير الرياضة يلتقي مدير المكتب الإقليمي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، رودني سويجلر مدير المكتب الإقليمي ممثل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" في إفريقيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم خميس مدير المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، الدكتورة إيمان جمعة المدير التنفيذي للمنظمة، سامح الراي بالمكتب الإفريقي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولفيف من قيادات الوزارة.



نناول اللقاء الإشارة إلي الاجتماعات التحضيرية لمناقشة أجندة مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات المقرر عقده بالسعودية ديسمبر المقبل بالسعودية، بالإضافة إلي مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والوكالة لدعم جهود مكافحة المنشطات في الرياضة.



وأكد وزير الشباب والرياضة على حرص الدولة المصرية ممثلةً في وزارة الشباب والرياضة على دعم مجهودات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في سبيل نشر ودعم ثقافة نبذ المنشطات والتوعية بمخاطرها على الرياضيين، باعتبار مصر عضوا في مجلس إدارة الوكالة الدولية.



وأشار الوزير إلي عمق العلاقات الطيبة بين الحكومة المصرية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، والمكتب الإقليمي للمنظمة بإفريقيا.



من جانبه أعرب "سويجلر" عن تقديره وشكره لوزير الشباب والرياضة على الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للمنظومة الرياضية في أفريقيا وخاصة في مجال مكافحة المنشطات.