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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال يكثف غاراته على منازل المدنيين في بيت لاهيا

قطاع غزة
قطاع غزة
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قال يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن الاحتلال الإسرائيلي كثف من غاراته التي استهدفت منازل المدنيين والعائلات في بيت لاهيا في محاولة جادة لتفريغ هذه المحافظة من المواطنين، مشيرا إلى أن الاحتلال استهدف منزلا تابعا مؤلفا من 5 طوابق لعائلة عبدالعاطي، وقد لجأت إليه عدة أسر من عائلة أبو غنيم.

وأضاف «أبو كويك»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «استهداف المنازل في بيت لاهيا اليوم أسفر عن ارتقاء حوالي 75 شهيدا»، مشيرا إلى أن طواقم الدفاع المدني أجبرت على النزوح من المحافظة الشمالية ولم تستطع الوصول إلى هناك، موضحا أن المواطنين أنفسهم هم من يقومون بعمليات الإغاثة في المحافظة الشمالية.

وتابع، أن المواطنين في شمال قطاع غزة يحاولون قدر الإمكان نقل المصابين والضحايا إلى مستشفى كمال عدوان الذين يتعرضون لاستهدافات من قبل الآليات الإسرائيلية.

 

استهداف المنازل الاحتلال الإسرائيلي النزوح بيت لاهيا خان يونس