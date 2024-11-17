تأجيل محاكمة متهمي خلية العمل النوعي

قررت محكمة الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد تأجيل ثاني جلسات محاكمة 21 متهما، في بالقضية المعروفة "مجموعات العمل النوعي" لجلسه ١٩ يناير.

أسندت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية بمجموعات العمل النوعي المسلح بجماعة الإخوان، تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

