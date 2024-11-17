رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب، وإقرار مواد الإصدار و5 مواد من المواد الأساسية.

واستكمل مجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويستمع مجلس النواب في جلسته العامة غدا الأثنين، لبيان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط ضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية.