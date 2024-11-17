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الأحد 17 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب، وإقرار مواد الإصدار و5 مواد من المواد الأساسية.

واستكمل مجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويستمع مجلس النواب في جلسته العامة غدا الأثنين، لبيان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط ضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية.  

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة قانون لجوء الاجانب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قانون الإجراءات الجنائية