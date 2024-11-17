الاحتلال يتخذ إجراءات قمعية ضد الفلسطينيين بالضفة

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بأعمال في الضفة الغربية من شأنها تقويض حل الدولتين وحلم الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الاحتلال والمستوطنين يتخذون إجراءات قمعية ضد الفلسطينيين.

وأضافت «السلامين»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «المستوطنين اعتدوا على منازل المواطنين الفلسطينيين صباح اليوم، وإجبارهم على مغادرة هذه الآراضي»، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تقوم بحملات اعتقال وتخريب وتدمير في الآراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر

وتابعت، أن هيئة شؤون الأسرى أفادت بأن هناك الآلف من الفلسطينيين داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي دون وجود أسماء أو هويات أو حتى رصد أعدادهم، مشيرة إلى اقتحام بلدة الخضر صباح اليوم، ما أسفر عن وقوع إصابات بين الطلاب بسبب استنشاق الغاز المسل للدموع، والذي ينتخ عنه اختناقات في بعض الحالات.



