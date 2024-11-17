قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط بلدتي طير حرفا والجبين جنوب لبنان

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط بلدتي طير حرفا والجبين جنوبي البلاد.

وفي سياق متصل، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سكان 15 بلدة في جنوب لبنان بإخلائها فورًا تمهيدًا لاستهدافها بالقصف.

وقد شملت التحذيرات الإسرائيلية سكان كفر حمام، كفر شوبا، برج الملوك، الخيام، بلاط، دبين، أرنون، ويحمر، دير سريان، الطيبة، قصبية، مزرعة كوثرية الرز، الحميري، مطرية الشومر، وكفر تبنين. كما تم توجيه تحذيرات إلى سكان بعض المباني في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدًا في حارة حريك.

ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى الآن عن سقوط 3,445 شهيدًا، و14,599 جريحًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى نحو مليون و400 ألف نازح، مع تسجيل غالبية الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي.

ومنذ أكثر من عام، تبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار، بعد الهجوم الذي شنته فصائل المقاومة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. ومنذ 23 سبتمبر، وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها ليشمل مناطق في لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، من خلال غارات جوية وتوغل بري في جنوب لبنان، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية المتعلقة بوقف العدوان.