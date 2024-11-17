زيلينسكي: تعرضنا لهجوم ضخم وأسقطنا أكثر من 140 هدفًا جويًا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم /الأحد/ إن بلاده تعرضت لهجوم روسي ضخم استهدف البنية التحتية للطاقة في جميع مناطق البلاد، واستُخدم فيه 120 صاروخًا و90 مسيرة، مضيفًا أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت أكثر من 140 هدفًا جويًا خلال الهجوم.



وأضاف زيلينسكي - في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" - "استهدف هجوم مشترك ضخم جميع مناطق أوكرانيا، خلال الليل وهذا الصباح، استخدم الإرهابيون الروس أنواعًا مختلفة من الطائرات المسيرة، بما في ذلك طائرات شاهد، بالإضافة إلى صواريخ كروز وباليستية وباليستية جوية - زركون وإسكندر وكينزهالز. وفي المجموع، أُطلق ما يقرب من 120 صاروخًا و90 مسيرة. ودمرت قوات الدفاع الجوي لدينا أكثر من 140 هدفًا جويًا" بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأوضح زيلينسكي أن الهجوم استهدف البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا، ولحقت أضرار ببعض المرافق نتيجة للضربات المباشرة والحطام المتساقط، مشيرا إلى أن هجومًا بمسيرة في ميكولايف أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين، بينهم طفلان، معربًا عن تعازيه لأسر وأحباء الضحايا.

وأشار الرئيس الأوكراني أن بعض المناطق لا تزال بدون كهرباء، لكن جميع القوات الضرورية تعمل على تخفيف العواقب واستعادة البنية التحتية.

وشكر زيلينسكي وحدات الدفاع الجوي التي شاركت في صد الهجوم، الذي وصفته تقارير بأنه أضخم هجوم تشنه القوات الروسية على أوكرانيا منذ شهور.