وزير الاتصالات: نستهدف زيادة أعداد المتدربين إلى 500 ألف متدرب في 2025

اكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أن وزارته تستهدف زيادة أعداد المتدربين إلي 500 ألف متدرب خلال العام المقبل 2025, 50 % منهم من الفتيات، مقارنة ب 400 ألف متدرب خلال العام الحالي، مؤكداً أن كافة البرامج التدريبية مجانيةً وأن "الاتصالات" لديها منظومة متكاملة من مبادرات التدريب تناسب كافة اهتمامات المواطنين من حيث الفئات العمرية والشرائح الوظيفية

واستعرض الوزير على هامش افتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر ومعرض كايرو آي سي تي، محاور استراتيجية الوزارة وأهدافها التي تتمحور حول المواطن ودعمه في تلقي الخدمات الحكومية ورقمنة ومساعدة الشباب في المنافسة بفاعلية واقتدار في أسواق العمل المحلية والعالمية ورعاية الإبداع في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن أن الوزارة مستمرة في العمل على عدة ركائز، تتضمن تبسيط إجراءات حصول المواطن على الخدمات الحكومية المرقمنة وتمكينه من الحصول على فرصة عمل في ظل الاقتصاد الرقمي، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم الإبداع الرقمي، فضلا عن وتوفير بنية تحتية رقمية لكافة القطاعات.