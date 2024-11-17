عبير فوزي: جلال الشرقاوي قيمة فنية كبيرة في المسرح العربي

عقدت منذ قليل، ندوة الاحتفاء بحامل اسم الدورة التاسعة الأكاديمي والمخرج للراحل جلال الشرقاوي، بالقاعة الرئيسية بإحدى فنادق شرم الشيخ، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

يحاضر الندوة الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية السابق بأكاديمة الفنون، والفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وأدارت الندوة الدكتورة عبير فوزي أستاذ مساعد ورئيس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.

في البداية رحبت الدكتورة عبير فوزي أستاذ مساعد ورئيس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، بالحضور، قائلة: اليوم يحتفي مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بأحد رموز المسرح العربي المخرج الراحل جلال الشرقاوي الذي يحمل اسمه عنوان الدورة التاسعة من المهرجان.

وأضافت فوزي، أن المخرج جلال الشرقاوي قيمة فنية كبيرة في المسرح العربي، والذي كرس حياته في مجال التدريس والأكاديمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون وذلك فور عودته من بعثته بالخارج منذ فترة الستينات، بالإضافة إلى ممارسة الإخراج والتمثيل.

وأكدت فوزي، أن فكرة الاحتفاء برموز المسرح العربي مثل المخرج الراحل جلال الشرقاوي يخلق حالة من التواصل بين الأجيال، بهدف التعرف على الرموز الفنية والإبداعية على مسيراتهم ورحلتهم خلال مشوارهم الفني والأكاديمي.



وأشارت فوزي، أن المهرجان هذا العام أصدر كتاب بعنوان "جلال الشرقاوي.. ومضات ومواقف" ضمن اصدارات الدورة التاسعة، التي تحمل اسمه، ويضم الكتاب سيرته الذاتية وأعماله سواء في المسرح والتليفزيون والسينما، بالإضافة إلى التدريس بأكاديمية الفنون.

يشار إلى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي انطلقت فعالياته الجمعة الماضية 15 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 20 من الشهر نفسه، وتحمل دورته التاسعة اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي.

وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.