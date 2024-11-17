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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تنفيذ النشاط الثاني من مبادرة "صنايعية مصر" بجامعة بني سويف

فاعليات النشاط الصيفي
فاعليات النشاط الصيفي بجامعة بني سويف
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نفذت كلية التكنولوجيا والتعليم، بجامعة بني سويف النشاط الثاني من "صنايعية مصر" ، وذلك تحت إشراف  الدكتورعاطف فضل عميد الكلية، والدكتور أحمد السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مدرسة طيبة تكنولوجي للتلمذة الصناعية،  ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

وأوضح رئيس الجامعة، أن النشاط الثاني،  تم تنفيذه بمعمل المتحكمات الدقيقة بالكلية، بإشراف الدكتور عبدالجواد عبدربه، حيث  استطاع الطلاب خلال الورش التدريبية الاستفادة بشكل عملي من محتوى المبادرة والتعرف علي أحدث التقنيات في مجال المتحكمات الدقيقة والأنظمة الإلكترونية، مما أتاح لهم الفرصة لاكتساب مهارات فنية وتقنية متقدمة.

 

التكنولوجيا والتعليم المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بداية جديدة لبناء الإنسان جامعة بني سويف خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة بني سويف