انطلاق فعاليات "صنايعية مصر" بجامعة بني سويف

انطلقت فعاليات مبادرة "صنايعية مصر" بكلية التكنولوجيا والتعليم، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تحت إشراف الدكتور عاطف فضل عميد الكلية، والدكتور أحمد السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مدرسة طيبة تكنولوجي للتلمذة الصناعية، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأوضح رئيس الجامعة، أن النشاط الأول من مبادرة "صنايعية مصر" تم تنفيذه بأحد معامل قسم التحكم في العمليات بالكلية، بإشراف الدكتور محمد السيد عبدالبر، منسق البرامج الخاصة بالكلية، حيث تم تدريب الطلاب عملياً على أعمال التركيبات والتوصيلات الكهربية المنزلية، وذلك من خلال النموذج المنزلي المصمم بالمعمل، والذي يحاكي منزلاً مكوناً من مدخل وثلاث غرف. وفي نهاية التدريب قام جميع الطلاب بتنفيذ جميع التوصيلات الكهربية المنزلية على لوحة التوصيلات المرفقة بالنموذج المنزلي.