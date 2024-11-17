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الأحد 17 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

طلاب مدرسة البنات الجديدة ببني سويف يزورون مشروع المحطة الأمريكي لمياه الشرب

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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استقبل مشروع المحطة الأمريكي لمياه الشرب ببني سويف، طلبة مدرسة البنات الجديدة ببني سويف يرافقهم فريق التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب ببني سويف، والقيام بجولة تعريفية بمراحل تنقية مياه الشرب بدءاً من المأخذ وصولاً للصنبور.

وشملت الجولة داخل المحطة بتعريفهم جميع المراحل علي الطبيعة من خلال شرح مسئولي المحطة، وكذلك الجهود التي تبذلها الشركة من خلال محطات مياه الشرب لإنتاج كوب ماء نظيف للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بتكثيف الجهود للتعريف بمجهودات الشركة لإنتاج كوب ماء نظيف مطابق للمواصفات القياسية وضرورة التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه باعتبارها من أهم أهداف و مقومات الحياة والدور الفعال للمشاركة المجتمعية لكافة الفئات وتأكيدا لدورها الفعال لخدمة أبناء المحافظة.

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