المشاركة المصرية في قمة العشرين بالبرازيل انعكاس لثقل القاهرة على الساحة الدولية

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا بعنوان "المشاركة المصرية في قمة العشرين بالبرازيل".

وقال الإعلامي عمرو شهاب، إنه تقديرا لدورها الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، تأتي مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها العاصمة البرازيلية على مدار يومين، حيث تعد تلك المشاركة هي الرابعة من نوعها لمصر في قمم المجموعة منذ نشأتها والثانية على التوالي بعد الماركة في اجتماعات قمة الدورة الماضية والتي استضافتها الهند وترأس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي وفد مصر.

وأضاف خلال التقرير: "تأتي المشاركة المصرية في اجتماعات العشرين التي تشكل أحد أهم أطر اتخاذ القرار الاقتصادي على المستوى الدولي تحت الرئاسة البرازيلية في مرحلة تواجه فيها المجموعة تحديات متزايدة في ضوء الأزمات الحادة والمتعاقبة التي يواجهها العالم منذ تفشي وباء كورونا مرورا بتداعيات الأزمة الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ولبنان".

وتابع: "كما تشكل دعوة مصر للمشاركة في مختلف اجتماعات العشرين التي تمثل دولها 80% من الناتج الإجمالي العالمي و60% من سكان العالم، انعكاسا لثقل القاهرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودورها في تعزيز صوت الدول النامية بشكل عام والدول العربية والإفريقية بشكل خاص في الموضوعات الاقتصادية والسياسية المهمة المطروحة على الأجندة الدولية، وذلك في إطار العلاقات الوطيدة بين مصر والبرازيل".