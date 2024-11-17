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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر يستعرض الأوضاع الإنسانية في غزة والشرق الأوسط

مركز الأمم المتحدة
مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة
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عقد مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة ندوة صحفية جمعت ممثلين من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). 

تناولت الندوة الأوضاع الإنسانية في المنطقة وجهود التنمية الصناعية في مصر.

أدار الندوة نيهال القاضي، مسؤول الإعلام بمركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، وافتتحت النقاشات بإحاطة قدمها عدنان أبو حسنة، المتحدث الرسمي باسم الأونروا، حول الأزمة الإنسانية في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وأكد أبو حسنة أن خدمات الأونروا الإغاثية تشمل المأوى والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية، محذراً من تداعيات قرار إسرائيل بحظر أنشطة الوكالة، واصفاً إياه بمحاولة لتصفية دورها الإنساني.

من جانبها، استعرضت نيرة الليثي، مسؤول الاتصال والإعلام بمكتب أوتشا الإقليمي، الوضع الإنساني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيدة بدور الهلال الأحمر المصري في إيصال المساعدات إلى غزة، ومشيرة إلى أهمية الدعم الدولي للجهود الإنسانية في المنطقة.

وفي السياق ذاته، تحدث أحمد كمال، منسق المشروع الوطني بمنظمة اليونيدو، عن مشروعات المنظمة لدعم القطاع الصناعي في مصر، وعلى رأسها مشروع تعزيز التجارة والنمو الممول من الاتحاد الأوروبي. كما دعا إلى تعزيز دور المرأة في القطاع الصناعي الذي ما زالت مساهمتها فيه محدودة، مؤكداً الحاجة إلى تمكينها بشكل أكبر لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

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