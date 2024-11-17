سكرتير عام بني سويف يشهد ورشة عمل للتعريف بآلية استيفاء نموذج وزارة المالية

شهد اللواء حازم عزت السكرتير العام لبني سويف،ورشةالعمل التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة ، وذلك بحضور هبة طه مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء ، مسؤولى الوحدات المحلية و المديريات الخدمية وشركات المرافق ومسؤولي الشؤون الإدارية بالجهات والمصالح الحكومية.

تناول ورشة العمل التعريف بآلية وكيفية استيفاء النموذج الوارد من وزارة امالية لإعداد الدراسة الخاصة بحساب كميات استهلاك المياه والكهرباء بوحدات الجهاز الإداري بمقار ودواوين عموم الوحدات المحلية والمجالس القروية والمديريات والإدارات النوعية التابعة لها ، حيث تم شرح وتوضيح مفهوم الاستهلاك المعياري وطرق احتسابه وذلك بمعرفة المهندسين المختصين بشركات المرافق من المياه

كما تم التأكيد على أهمية احتساب الاستهلاك من الطاقة والمياه على أساس الاستهلاك الفعلي وليس التقديري، مع التزام الجهات الحكومية بسداد قيم الاستهلاك لشركات الكهرباء مباشرة خصما على البنود المختصة بموازنة كل جهة، أو من وفورات ببنود أخرى ، مع التشديد على سرعة الانتهاء من تركيب عدادات كودية مسبقة الدفع ، والتنسيق مع شركات الكهرباء باتباع أفضل الطرق الفنية والعلمية لترشيد الاستهلاك ، بجانب التأكيد على ترشيد استخدام بعض الأجهزة ذات الاستهلاك العالي للطاقة مثل أجهزة التكييف