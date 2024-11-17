"الكرملين" ينفي وجود تحضير لمحادثة بين بوتين وترامب

نفي المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، وجود أي تحضير حتى الآن لترتيب محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه إذا لزم الأمر، فمن الممكن تنظيم هذه المحادثة بسرعة.



ووفقا لوكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم /الأحد/ - أضاف بيسكوف في مقابلة على قناة "روسيا 1" - أن روسيا ستنتظر كيف سيتطور الوضع في هذا المجال لاحقا، لافتا إلى أنه من المتوقع إجراء بعض الاتصالات، ولكن من المستحيل تخمين متى سيحدث ذلك.

وأكد بيسكوف، أن الاتهامات الموجهة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأنه عميل روسي "سخيفة"، موضحا أنه في بعض الأحيان كان يصعب تصديق كيف التقطت وسائل الإعلام الأمريكية هذه الاتهامات غير العادلة وكيف تم تأجيجها.