طعنه في الفخذ.. تأجيل استئناف متهم بالشروع في قتل جاره

أجلت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، تأجيل استئناف عامل على حكم حبسه عامين، بتهمة الشروع فى قتل شاب طعنا أثناء مشاجرة بينهما لجلسة 3 ديسمبر المقبل.

جاء في تحقيقات النيابة العامة بوسط القاهرة، نشوب مشاجرة بين شخصين بمنطقة عابدين بسبب خلافات الجيرة، قاما علي إثرها المتهم بإحضار سلاح ابيض، وطعن المجني عليه طعنه نافذه، بمنطقة الفخذ.

تلقي قسم شرطة عابدين إخطارًا من المستشفى بوصول عامل مصاب بجرح فى الفخذ، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين المصاب والمتهم بسبب خلافات الجيرة، واقدم المتهم عليك طعنه وفر هاربا.

